Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о российской армии - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 18.04.2026
На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о российской армии

Жителя Камчатки отправили в СИЗО за посты с ложной информацией о ВС России

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Камчатке отправил под стражу местного жителя по обвинению в публикации ложной информации о Вооруженных силах России и разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды.
  • Фигурант размещал в открытом доступе в соцсетях материалы с заведомо ложной информацией, которая подрывает доверие к Вооруженным силам и государственным органам России, а также сообщения, унижающие достоинство людей по признакам национальности, языка и происхождения.
  • Преступную деятельность мужчины выявили вместе с сотрудниками УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД, расследование продолжается.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – РИА Новости. Суд на Камчатке отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в публикации ложной информации о Вооружённых силах РФ и в разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ и пунктом "а" части 1 статьи 282 УК РФ", — сообщает СУСК в Telegram.
По версии следствия, фигурант размещал в открытом доступе в соцсетях материалы, содержащие заведомо ложную информацию, которая подрывает доверие к Вооружённым силам и государственным органам России. Также он публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по признакам национальности, языка и происхождения.
Преступную деятельность мужчины выявили вместе с сотрудниками УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД. Расследование продолжается — следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда
22 ноября 2025, 08:51
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала