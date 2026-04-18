На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о российской армии

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – РИА Новости. Суд на Камчатке отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в публикации ложной информации о Вооружённых силах РФ и в разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ и пунктом "а" части 1 статьи 282 УК РФ", — сообщает СУСК в Telegram

По версии следствия, фигурант размещал в открытом доступе в соцсетях материалы, содержащие заведомо ложную информацию, которая подрывает доверие к Вооружённым силам и государственным органам России. Также он публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по признакам национальности, языка и происхождения.