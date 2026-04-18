На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о российской армии

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – РИА Новости. Суд на Камчатке отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в публикации ложной информации о Вооружённых силах РФ и в разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, фигурант размещал в открытом доступе в соцсетях материалы, содержащие заведомо ложную информацию, которая подрывает доверие к Вооружённым силам и государственным органам России. Также он публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по признакам национальности, языка и происхождения.
Преступную деятельность мужчины выявили вместе с сотрудниками УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД. Расследование продолжается — следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.
Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда
22 ноября 2025, 08:51