Израиль должен прийти к миру с соседями, считает палестинский министр

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Израиль должен осознать важность мира со всеми соседями для его же процветания, заявила РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
«
"Израиль должен прийти к осознанию, что если он хочет жить в одном регионе с соседями в мире и спокойствии, процветая, то необходимо установить мир со всеми соседними странами. Этот мир должен основываться на уважении прав всех сторон", - заявила министр на полях Анталийского дипломатического форума.
За период конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.