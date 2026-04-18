Израиль должен прийти к миру с соседями, считает палестинский министр
17:59 18.04.2026
Израиль должен прийти к миру с соседями, считает палестинский министр

Министр Агабекян-Шахин: Израиль должен осознать важность мира со всеми соседями

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
  • Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин заявила о необходимости установления мира между Израилем и соседними странами.
  • Она заявила, что Израиль должен прийти к осознанию, что если он хочет жить в одном регионе с соседями в мире и спокойствии, процветая, то необходимо установить мир со всеми соседними странами.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Израиль должен осознать важность мира со всеми соседями для его же процветания, заявила РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"Израиль должен прийти к осознанию, что если он хочет жить в одном регионе с соседями в мире и спокойствии, процветая, то необходимо установить мир со всеми соседними странами. Этот мир должен основываться на уважении прав всех сторон", - заявила министр на полях Анталийского дипломатического форума.
За период конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону напугало Запад
Вчера, 17:46
 
