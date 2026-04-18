ЦАХАЛ заявила, что атаковала военных в Ливане после начала прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько раз атаковала боевиков на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня, по утверждению военных, это делалось в ответ на нарушение договоренностей со стороны движения "Хезболлах".
"После вступления в силу соглашения о прекращении огня солдаты ЦАХАЛ к югу от "Жёлтой линии" (линия разграничения - ред.) в южном Ливане выявили несколько инцидентов, в которых боевики нарушили договорённости о прекращении огня и приблизились к солдатам ЦАХАЛ, представляя непосредственную угрозу. После их выявления и в целях устранения угрозы израильские ВВС вместе с сухопутными войсками провели точные удары по террористам", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что действуют в соответствии с директивами политического руководства.
"ЦАХАЛ уполномочен принимать необходимые меры в целях самообороны, обеспечивая при этом безопасность израильских граждан и военнослужащих, развёрнутых в этом районе. Действия, предпринимаемые в целях самообороны и устранения непосредственных угроз, не ограничены соглашением о прекращении огня", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после введения режима прекращения огня.