ЦАХАЛ заявила, что атаковала военных в Ливане после начала прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько раз атаковала боевиков на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня, по утверждению военных, это делалось в ответ на нарушение договоренностей со стороны движения "Хезболлах".

"После вступления в силу соглашения о прекращении огня солдаты ЦАХАЛ к югу от "Жёлтой линии" (линия разграничения - ред.) в южном Ливане выявили несколько инцидентов, в которых боевики нарушили договорённости о прекращении огня и приблизились к солдатам ЦАХАЛ, представляя непосредственную угрозу. После их выявления и в целях устранения угрозы израильские ВВС вместе с сухопутными войсками провели точные удары по террористам", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что действуют в соответствии с директивами политического руководства.

"ЦАХАЛ уполномочен принимать необходимые меры в целях самообороны, обеспечивая при этом безопасность израильских граждан и военнослужащих, развёрнутых в этом районе. Действия, предпринимаемые в целях самообороны и устранения непосредственных угроз, не ограничены соглашением о прекращении огня", - говорится в заявлении.