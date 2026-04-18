Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, в чем страшная особенность "Брянского Бухенвальда"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 18.04.2026
Историк рассказал, в чем страшная особенность "Брянского Бухенвальда"

Историк Аристов назвал "Брянский Бухенвальд" ярким примером нацистских лагерей

© РИА НовостиФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Дулаг-142», известный как «Брянский Бухенвальд», был нацистским лагерем на оккупированной советской территории, где происходило массовое уничтожение людей.
  • Лагерь выполнял несколько задач: изоляция, транзит и принудительный труд, став примером гибкости и прагматизма нацистской оккупационной машины.
  • За два года существования «Дулага-142» в Брянске погибли более 40 тысяч человек, и по инициативе Фонда Александра Печерского был создан документальный фильм, а также планируется издание монографии, посвященной истории лагеря.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Брянский Бухенвальд" - "Дулаг-142" - пример нацистских лагерей на оккупированной советской территории, история которых чудовищна, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.
В связи с отмечаемым 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, Аристов заявил, что "Дулаг-142" - яркий пример нацистских лагерей на оккупированной советской территории, история которых чудовищна.
"Созданный изначально как лагерь для военнопленных - место их массового уничтожения, - он со временем превратился в пересыльный пункт для "восточных рабочих" и место принудительной эксплуатации местного населения", - сказал агентству ученый.
По словам Аристова, лагерь выполнял одновременно несколько задач: изоляция, транзит и рабский труд.
"В этом смысле "Дулаг-142" становится показательным примером гибкости и прагматизма нацистской оккупационной машины", - подчеркнул собеседник агентства.
В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года - с 1941 по 1943, - что он был в Брянске, там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.
По инициативе Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку данной местности. Фонд планирует также издать первую монографию, полностью посвященную истории "Дулаг-142".
БрянскАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала