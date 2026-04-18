Историк рассказал, в чем страшная особенность "Брянского Бухенвальда"

Краткий пересказ от РИА ИИ «Дулаг-142», известный как «Брянский Бухенвальд», был нацистским лагерем на оккупированной советской территории, где происходило массовое уничтожение людей.

Лагерь выполнял несколько задач: изоляция, транзит и принудительный труд, став примером гибкости и прагматизма нацистской оккупационной машины.

За два года существования «Дулага-142» в Брянске погибли более 40 тысяч человек, и по инициативе Фонда Александра Печерского был создан документальный фильм, а также планируется издание монографии, посвященной истории лагеря.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Брянский Бухенвальд" - "Дулаг-142" - пример нацистских лагерей на оккупированной советской территории, история которых чудовищна, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.

В связи с отмечаемым 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, Аристов заявил, что "Дулаг-142" - яркий пример нацистских лагерей на оккупированной советской территории, история которых чудовищна.

"Созданный изначально как лагерь для военнопленных - место их массового уничтожения, - он со временем превратился в пересыльный пункт для "восточных рабочих" и место принудительной эксплуатации местного населения", - сказал агентству ученый.

По словам Аристова, лагерь выполнял одновременно несколько задач: изоляция, транзит и рабский труд.

"В этом смысле "Дулаг-142" становится показательным примером гибкости и прагматизма нацистской оккупационной машины", - подчеркнул собеседник агентства.

В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года - с 1941 по 1943, - что он был в Брянске , там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.