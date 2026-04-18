КСИР арестовал 69 человек, работающих на США и Израиль

ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в субботу 69 человек в провинции Мазендеран на севере Ирана за сотрудничество с США и Израилем, следует из заявления пресс-службы КСИР.