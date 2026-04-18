КСИР арестовал 69 человек, работающих на США и Израиль

23:08 18.04.2026
КСИР арестовал 69 человек на севере Ирана, работающих на США и Израиль

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана. Архивное фото
  • Сотрудники КСИР задержали 69 человек в провинции Мазендеран.
  • Задержанные подозреваются в сотрудничестве с США и Израилем через антииранские монархические группировки и оппозиционные СМИ.
  • У задержанных было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, а также телекоммуникационная аппаратура.
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в субботу 69 человек в провинции Мазендеран на севере Ирана за сотрудничество с США и Израилем, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"В результате операции сотрудников КСИР в провинции Мазендеран были выявлены и арестованы 69 человек, связанных с США и Израилем через антииранские монархические группировки и оппозиционные СМИ", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство ISNA.
Отмечается, что арестованные передавали США и Израилю информацию о стратегических объектах Ирана, а также планировали провести ряд подрывных и диверсионных акций. Как пишет КСИР, у них было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, а также телекоммуникационная аппаратура.
