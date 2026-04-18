- Иран предостерег суда от приближения к Ормузскому проливу.
- Согласно заявлению КСИР, приближение судов к Ормузу будет считаться сотрудничеством с врагом
- ВМС США начали 13 апреля блокаду морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской Революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет считаться "сотрудничеством с врагом" на фоне блокады США морского трафика иранских портов в обе стороны Ормузского пролива, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
"КСИР Ирана предупреждает, что ни одно судно не должно покидать якорную стоянку в Персидском заливе и Оманском море, заявляя, что приближение (судов - ред.) к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и нарушившее это правило судно будет подвергнуто атаке", - говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале Press TV.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.