Рейтинг@Mail.ru
Иран предостерег суда от приближения к Ормузскому проливу - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 18.04.2026 (обновлено: 21:43 18.04.2026)
© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2Спутниковый снимок Ормузского пролива. Апрель 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской Революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет считаться "сотрудничеством с врагом" на фоне блокады США морского трафика иранских портов в обе стороны Ормузского пролива, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
"КСИР Ирана предупреждает, что ни одно судно не должно покидать якорную стоянку в Персидском заливе и Оманском море, заявляя, что приближение (судов - ред.) к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и нарушившее это правило судно будет подвергнуто атаке", - говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале Press TV.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала