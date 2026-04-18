Иран предостерег суда от приближения к Ормузскому проливу.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской Революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет считаться "сотрудничеством с врагом" на фоне блокады США морского трафика иранских портов в обе стороны Ормузского пролива, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.