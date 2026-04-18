Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону напугало Запад

- Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи.
- Верховный лидер Ирана заявил, что военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.
"Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска", — говорится в публикации.
Официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.
Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.