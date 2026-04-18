Иран заявил, что добьется полного контроля над Ормузским проливом

ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иран добьется права полного управления Ормузским проливом либо за столом переговоров, либо на поле боя, заявил в субботу вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив для прохода торговых судов.
"Иран будет добиваться права контроля Ормузского пролива либо за столом переговоров, либо на поле боя", - заявил Ареф, его слова приводит иранский телеканал SNN.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.