16:53 18.04.2026 (обновлено: 17:36 18.04.2026)
Иран будет следить за судоходством в Ормузе до окончания конфликта в США

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
  • Иран намерен следить за судоходным трафиком в Ормузском проливе до завершения войны.
  • США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, после чего 8 апреля было объявлено о прекращении огня на две недели.
  • Переговоры в Исламабаде закончились безрезультатно, при этом США начали блокаду иранских портов.
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иран намерен следить за судоходным трафиком в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.
"Иран настроен следить за ситуацией и контролировать трафик через пролив до окончательного завершения войны и установления устойчивого мира", - говорится в заявлении, которое цитирует иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что власти Ирана приняли такое решение в связи с тем, что большая часть оборудования для военных баз США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе поставляется через Ормузский пролив, что, в свою очередь, представляет угрозу национальной безопасности Ирана.
Согласно заявлению, контроль Ирана над проливом будет осуществляться за счет получения информации от проходящих судов, выдачи разрешений на проход пролива в соответствии правилами Ирана, а также оплаты расходов на обеспечение безопасности проходящих судов и сопутствующие услуги для прохождения маршрута, в том числе и оплаты расходов на "охрану окружающей среды".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
