Иран будет следить за судоходством в Ормузе до окончания конфликта

ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иран намерен следить за судоходным трафиком в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

Согласно заявлению, контроль Ирана над проливом будет осуществляться за счет получения информации от проходящих судов, выдачи разрешений на проход пролива в соответствии правилами Ирана, а также оплаты расходов на обеспечение безопасности проходящих судов и сопутствующие услуги для прохождения маршрута, в том числе и оплаты расходов на "охрану окружающей среды".