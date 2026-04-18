Иран еще не согласился на новый раунд переговоров с США, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иран еще не согласился на проведение следующего раунда переговоров с США, основное условие для продолжения переговоров - отказ Соединенных Штатов от завышенных требований, передает агентство Tasnim.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"Информация, собранная корреспондентом агентства Tasnim от соответствующих организаций, свидетельствует о том, что по причине объявления Трампом морской блокады Ирана и завышенных требований США на переговорах, продолжение которых также (можно видеть - ред.) в передаваемых в последнее время сообщениях, Иран на данный момент еще не согласился на проведение следующего раунда переговоров", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, отказ США от завышенных требований - одно из основных условий продолжения диалога, в иной же ситуации Иран "не будет тратить время на бесполезные переговоры".
Агентство уточняет, что эта информация была передана американской стороне при посредничестве Пакистана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.