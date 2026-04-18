Лавров назвал цель операции США в Иране - РИА Новости, 18.04.2026
12:27 18.04.2026 (обновлено: 12:38 18.04.2026)
© РИА Новости / Вугар ГасановМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив.
  • Он также подчеркнул, что не считает, что у США действительно были планы уничтожить иранскую цивилизацию.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были - это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Иранский военный катер в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Иран снова закроет Ормуз при продолжении блокады США, сообщил источник
Вчера, 17:57
 
