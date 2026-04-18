Лавров назвал цель операции США в Иране

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были - это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.