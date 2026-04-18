ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.

ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США, заявил официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Тегеран в соответствии с ранее сформированными договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил", — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.
Такой режим будет действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют свободный доступ в и из иранских портов, добавил Зольфагари.
Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Дональд Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и согласился на все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением.