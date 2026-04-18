Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля.
- Воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики, в том числе шесть аэропортов: "Имам Хомейни" и "Мехрабад" в Тегеране, а также в городах Мешхед, Бирджанд, Горган и Захедан.
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, сообщает организация гражданской авиации Ирана.
"В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра (6.30 мск – ред.) 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов", - говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.
Согласно заявлению, на данный момент воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.