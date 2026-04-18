"Все ложь": в Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

- Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал ложными заявления Дональда Трампа о ходе переговоров.
- По его словам, проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана.
- Он останется закрыт, если США продолжат блокаду иранских портов.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Дональда Трампа о ходе переговоров.
"Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут", — написал он в Telegram-канале.
Проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана. Однако он останется закрыт, если Штаты продолжат блокаду иранских портов, подчеркнул Галибаф.
По его словам, все решения по этому вопросу принимаются на месте, а не в соцсетях.
"Медийная война и манипулирование общественным мнением — важная часть войны, и иранский народ не поддастся на эти уловки", — добавил он.
Накануне Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что исламская республика якобы пообещала больше не закрывать Ормуз и согласилась на все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.