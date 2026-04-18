07:39 18.04.2026 (обновлено: 08:57 18.04.2026)
"Все ложь": в Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

Спикер парламента Ирана Галибаф назвал заявления Трампа о переговорах ложью

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал ложными заявления Дональда Трампа о ходе переговоров.
  • По его словам, проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана.
  • Он останется закрыт, если США продолжат блокаду иранских портов.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Дональда Трампа о ходе переговоров.
"Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут", — написал он в Telegram-канале.
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В США сделали резкое заявление об Иране после открытия Ормузского пролива
Вчера, 16:59
Проход через Ормузский пролив будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Тегерана. Однако он останется закрыт, если Штаты продолжат блокаду иранских портов, подчеркнул Галибаф.
По его словам, все решения по этому вопросу принимаются на месте, а не в соцсетях.
"Медийная война и манипулирование общественным мнением — важная часть войны, и иранский народ не поддастся на эти уловки", — добавил он.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
СМИ: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан
00:10
Накануне Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что исламская республика якобы пообещала больше не закрывать Ормуз и согласилась на все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Трамп заплатит Ирану, но не за все и не сразу
08:00
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский пролив
 
 
