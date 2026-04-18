"При определенных условиях": в Иране жестко ответили Трампу
02:57 18.04.2026 (обновлено: 02:58 18.04.2026)
"При определенных условиях": в Иране жестко ответили Трампу

Генерал Талаиник: Ормузский пролив открыт только при определенных условиях

  • Официальный представитель минобороны Ирана генерал Реза Талаиник, что Ормузский пролив открыт только при определенных условиях, в частности при прекращении огня.
  • Талаиник подчеркнул, что в случае возобновления атак Израиля на Ливан блокировка пролива возобновится.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ормузский пролив открыт только при наличии определенных условий, несмотря на все заверения США в обратном, заявил официальный представитель минобороны Ирана генерал Реза Талаиник, его слова передает агентство Tasnim.
"Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив", — сказал он, комментируя слова Трампа.
Он добавил, что в случае возобновления атак Израиля на Ливан блокировка пролива возобновится.
"В случае давления на ливанских братьев и сестер ситуация вернется к прежнему состоянию", — предупредил генерал.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.

В то же время источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран закроет проход, если США продолжат блокаду портов. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отказался ее снимать до подписания мирного договора. По его словам, это должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
