Глава ЦСР рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
08:37 18.04.2026 (обновлено: 08:47 18.04.2026)
Глава ЦСР рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект

РИА Новости: ИИ заменит специалистов, выполняющих рутинные операции

Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦСР Павел Смелов заявил, что в ближайшие годы сократится потребность в специалистах, выполняющих рутинные операции.
  • Под наибольшим давлением окажутся операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, операционисты банков, кассиры, специалисты по работе с текстами и переводами.
  • Искусственный интеллект станет помощником для высококвалифицированных работников, таких как пилоты, машинисты, врачи, педагоги, и не заменит их профессии целиком.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Летчики, машинисты поездов, водители тяжелой спецтехники, врачи и педагоги будут использовать в работе искусственный интеллект, не опасаясь, что он может заменить их профессии, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Учитывая сильно возросшую скорость распространения передовых цифровых технологий, становится все сложнее оценить эффекты на рынок труда. Однако с уверенностью можно ожидать, что тренд на сокращение потребности в специалистах, выполняющих относительно простые, рутинные операции, будет нарастать. В ближайшие годы под наибольшим давлением окажутся операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, операционисты банков, кассиры, специалисты по работе с текстами и переводами", - сказал Смелов.
Помимо этого, по его словам, нейросети могут заменить многих специалистов начального уровня, которые выполняют типовые задачи и стандартизированную работу с данными. Тем не менее ИИ вряд ли заменит профессии целиком - он скорее изменит их содержание, убирая рутину и ускоряя процессы, считает глава ЦСР.
"При этом остается огромный пласт профессий, для которых ИИ станут помощниками, не претендуя на замену. К ним относятся группы высококвалифицированных специальностей с высокой ответственностью и/или социальной функцией. Например, пилоты самолетов, машинисты наземных и подземных поездов, высококвалифицированные водители тяжелых машин, врачи, педагоги и так далее", - пояснил Смелов.
Кроме того, на сегодняшний день современные модели могут решать даже сложные технические задачи, становясь прекрасным инструментом поддержки для ученых и аналитиков, заключил он.
