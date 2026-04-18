В Ингушетии полиция проводит проверку после драки со стрельбой

Краткий пересказ от РИА ИИ В селении Гази-Юрт произошла групповая драка со стрельбой, в которой пострадал человек.

Одного из участников драки госпитализировали с ранением.

Полиция Ингушетии проводит проверку по факту инцидента, дело взято под личный контроль врио министра внутренних дел региона.

НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту групповой драки со стрельбой в селении Гази-Юрт, в которой пострадал один человек, сообщило региональное МВД.

« "Сотрудники МВД по Республике Ингушетия проводят проверку по факту конфликта, произошедшего накануне в сельском поселении Гази-Юрт между двумя группами граждан", - говорится в сообщении

По предварительным данным, несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к частному дому. Им навстречу вышли хозяева домовладения и их родственники.

« "Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия. Один из участников драки госпитализирован с ранением, полученным в результате выстрела", - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что проверку по данному факту взял под личный контроль врио министра внутренних дел региона, принимаются меры по задержанию всех причастных к инциденту.