В Ингушетии полиция проводит проверку после драки со стрельбой

18:21 18.04.2026
В Ингушетии полиция проводит проверку после массовой драки со стрельбой

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селении Гази-Юрт произошла групповая драка со стрельбой, в которой пострадал человек.
  • Одного из участников драки госпитализировали с ранением.
  • Полиция Ингушетии проводит проверку по факту инцидента, дело взято под личный контроль врио министра внутренних дел региона.
НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту групповой драки со стрельбой в селении Гази-Юрт, в которой пострадал один человек, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники МВД по Республике Ингушетия проводят проверку по факту конфликта, произошедшего накануне в сельском поселении Гази-Юрт между двумя группами граждан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к частному дому. Им навстречу вышли хозяева домовладения и их родственники.
"Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия. Один из участников драки госпитализирован с ранением, полученным в результате выстрела", - отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что проверку по данному факту взял под личный контроль врио министра внутренних дел региона, принимаются меры по задержанию всех причастных к инциденту.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в конфликте пострадал 27-летний местный житель. По предварительной информации, в драке принимал участие известный в прошлом спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе.
