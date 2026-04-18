В Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой - РИА Новости, 18.04.2026
17:50 18.04.2026
В Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой

РИА Новости: в Ингушетии в массовой драке с перестрелкой пострадал человек

Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Гази-Юрт в Назрановском районе Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой.
  • В результате пострадал один человек — 27-летний местный житель, его жизни ничего не угрожает.
  • По предварительной информации, в драке принимал участие известный в прошлом спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе.
НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате массовой драки с перестрелкой в селе в Назрановском районе Ингушетии, по предварительным данным, в ней мог участвовать известный спортсмен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"В селении Гази-Юрт в Назрановском районе накануне произошла массовая драка с перестрелкой, в которой участвовали несколько приехавших в село на двух автомобилях и местные жители. В результате пострадал один человек - 27-летний местный житель, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной драки стал конфликт, произошедший между сторонами за несколько дней до этого.
"По предварительной информации, в драке принимал участие известный в прошлом спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе", - отметил собеседник.
