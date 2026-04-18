В России заработает новый ГОСТ на рыбные консервы

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росстандарт впервые за десять лет принял новый ГОСТ на рыбные консервы, он вступит в силу в феврале 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

Требования распространяются на консервы из печени, икры и молок рыб "По-мурмански". ГОСТ вводит ограничение на массовую долю поваренной соли в консервах - от 1,2% до 2%. Уточняется, что солить измельченное рыбное сырье необходимо равномерно перед тем, как уложить в банки.

Помимо этого, в консервах не должно быть постороннего привкуса, разве что легкий вкуса горечи, свойственный печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть тонко измельчены и представлять собой однородную массу. При этом для всех консервов допускается наличие пузырьков воздуха.

Выделившийся рыбный жир должен быть прозрачным. Установлены требования и к цвету сырья для консервов: печень - бледно-розовая или бежевая с серым оттенком, икра и печень - светло-бежевая или бежевая с розовым или серым оттенком, икра и молоки - бежевый различных оттенков, рыбий жир - светло-соломенный или соломенный.