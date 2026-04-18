00:47 18.04.2026
В России заработает новый ГОСТ на рыбные консервы

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПроизводство рыбных консервов в Сахалинской области
Производство рыбных консервов в Сахалинской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на рыбные консервы, который вступит в силу в феврале 2027 года.
  • ГОСТ устанавливает ограничения на массовую долю поваренной соли в консервах и требования к измельчению и однородности сырья.
  • В документе прописаны требования к цвету сырья для консервов и вместимости банок, а также условия хранения продукции.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росстандарт впервые за десять лет принял новый ГОСТ на рыбные консервы, он вступит в силу в феврале 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Требования распространяются на консервы из печени, икры и молок рыб "По-мурмански". ГОСТ вводит ограничение на массовую долю поваренной соли в консервах - от 1,2% до 2%. Уточняется, что солить измельченное рыбное сырье необходимо равномерно перед тем, как уложить в банки.
Помимо этого, в консервах не должно быть постороннего привкуса, разве что легкий вкуса горечи, свойственный печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть тонко измельчены и представлять собой однородную массу. При этом для всех консервов допускается наличие пузырьков воздуха.
Выделившийся рыбный жир должен быть прозрачным. Установлены требования и к цвету сырья для консервов: печень - бледно-розовая или бежевая с серым оттенком, икра и печень - светло-бежевая или бежевая с розовым или серым оттенком, икра и молоки - бежевый различных оттенков, рыбий жир - светло-соломенный или соломенный.
Вместимость банок не должна превышать 353 квадратных сантиметра. Хранить консервы необходимо в помещениях, где влажность воздуха - не более 75%.
