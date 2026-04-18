Депутаты Госдумы предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15% и распространить это решение на всех получателей.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат", - говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%. При этом, по его словам, зависящие от размера соцпенсий выплаты - военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны - должны вырасти на 14,8%.

"И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ Росстата , граждане оценивали его в 14,5%. Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%", - добавил лидер партии.

Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что социальные пенсии в России получает более трех миллионов граждан - это пожилые люди, это инвалиды, это те, кто из-за жизненных трудностей не смог сформировать страховой стаж.