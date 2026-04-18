Депутаты Госдумы предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%
04:08 18.04.2026 (обновлено: 04:09 18.04.2026)
Депутаты Госдумы предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Миронов и Лантратова предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Здание Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15%.
  • Инициатива направлена на всех получателей социальных пенсий, корректировка может начаться с 1 апреля 2026 года.
  • По мнению авторов инициативы, повышение пенсий до уровня не ниже 15% позволит снизить риски бедности и поддержать уязвимые категории граждан.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15% и распространить это решение на всех получателей.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%. При этом, по его словам, зависящие от размера соцпенсий выплаты - военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны - должны вырасти на 14,8%.
"И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ и Росстата, граждане оценивали его в 14,5%. Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%", - добавил лидер партии.
Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что социальные пенсии в России получает более трех миллионов граждан - это пожилые люди, это инвалиды, это те, кто из-за жизненных трудностей не смог сформировать страховой стаж.
"Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства", - добавила глава думского комитета.
ОбществоРоссияСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
