В Иране появится новый город

ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Новый город Макран-е Маркази, рассчитанный более чем на 150 тысяч человек, будет построен на побережье Персидского залива в иранской южной провинции Хормозган, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

"Верховный совет градостроительства и архитектуры Ирана утвердил технико-экономическое обоснование, местоположение и общие положения генерального плана нового города Макран-е Маркази в провинции Хормозган", - говорится в сообщении.

По информации гостелерадиокомпании, город нового поколения, ориентированный на морскую экономику и производство энергии, будет основан близ населенных пунктов Абкухи и Калирак. Площадь города будет составлять от 3200 до 3500 гектаров, численность населения - от 150 до 175 тысяч человек.