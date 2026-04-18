В Иране появится новый город

ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Новый город Макран-е Маркази, рассчитанный более чем на 150 тысяч человек, будет построен на побережье Персидского залива в иранской южной провинции Хормозган, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Верховный совет градостроительства и архитектуры Ирана утвердил технико-экономическое обоснование, местоположение и общие положения генерального плана нового города Макран-е Маркази в провинции Хормозган", - говорится в сообщении.
По информации гостелерадиокомпании, город нового поколения, ориентированный на морскую экономику и производство энергии, будет основан близ населенных пунктов Абкухи и Калирак. Площадь города будет составлять от 3200 до 3500 гектаров, численность населения - от 150 до 175 тысяч человек.
Как уточняет СМИ, при строительстве города упор будет делаться на сбалансированное развитие, охрану окружающей среды, привлечение частного сектора и развитие возможностей местного населения.
