В Германии за год подстрелили около трех тысяч "радиоактивных" кабанов
19:26 18.04.2026 (обновлено: 20:40 18.04.2026)
В Германии за год подстрелили около трех тысяч "радиоактивных" кабанов

Bild: в ФРГ в 2025 году подстрелили около 3 тысяч кабанов, облученных цезием-137

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие охотники за прошлый год подстрелили около трех тысяч кабанов, облученных радиоактивным цезием-137.
  • Туши животных были утилизированы.
  • Радиоактивный фон в некоторых лесах Германии повышен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За прошлый год немецкие охотники подстрелили около трех тысяч кабанов, облученных радиоактивным цезием-137, пишет газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства.
"В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, <…> были утилизированы из-за чрезмерного облучения", — говорится в статье.

Как пояснило издание, такие кабаны появляются из-за высокого радиационного фона в некоторых лесах в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Тюрингия и Саксония после аварии на Чернобыльской АЭС. По словам представителя Федерального управления по радиологической защите, период полураспада цезия-137 составляет примерно 30 лет, поэтому он до сих пор сохраняется в почве. Оттуда его поглощают растения и особенно грибы, которыми питаются кабаны.
В мясе кабанов, ставших добычей охотников, выявили превышение уровня цезия-137, поэтому продавать его было нельзя. В результате власти выплатили охотникам по 204 евро за взрослую особь и по 102 — за поросенка.
