В Германии за год подстрелили около трех тысяч "радиоактивных" кабанов

"В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, <…> были утилизированы из-за чрезмерного облучения", — говорится в статье.

В мясе кабанов, ставших добычей охотников, выявили превышение уровня цезия-137, поэтому продавать его было нельзя. В результате власти выплатили охотникам по 204 евро за взрослую особь и по 102 — за поросенка.