"АдГ" увеличила отрыв от правящей коалиции, показал опрос

18:39 18.04.2026 (обновлено: 18:40 18.04.2026)
INSA: АдГ увеличила отрыв от правящей коалиции до трех процентных пунктов

© AP Photo / Michael Sohn — Плакат партии "Альтернатива для Германии"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АдГ увеличила отрыв от входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС до трех процентных пунктов.
  • Рейтинг АдГ составляет 27%, а рейтинг ХДС/ХСС упал до 24%, что является самым большим разрывом в опросах института INSA и самым плохим результатом ХДС/ХСС за более чем три месяца.
  • Опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1 201 человека, погрешность составляет не более 2,9%.
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличила отрыв от входящего в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до трех процентных пунктов, следует из результатов опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild.
"Это явный тревожный сигнал для блока ХДС/ХСС, поскольку рейтинг АдГ в последнем опросе составляет 27% (плюс один), в то время как рейтинг ХДС/ХСС падает до 24% (минус один). Таким образом, разрыв увеличивается до трех процентных пунктов - это самый большой разрыв, когда-либо зафиксированный в... опросе INSA", - пишет таблоид.
Кроме того, это самый плохой результат ХДС/ХСС за более чем три месяца, подчеркивает издание.
Исходя из итогов опроса, младший партнер по коалиции - Социал-демократическая партия (СДПГ) - набирает 14%, партия "Зеленые" - 13%, "Левая партия" - 11%.
Опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1 201 человека. Погрешность составляет не более 2,9%.
Ранее "Альтернатива для Германии" впервые стала лидирующей в стране партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, согласно результатам четырех основных опросов общественного мнения в ФРГ. На прошедших в 2025 году выборах в бундестаг победу одержал блок ХДС/ХСС. АдГ заняла второе место с на тот момент рекордным для себя результатом в 20,8%.
