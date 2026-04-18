Краткий пересказ от РИА ИИ АдГ увеличила отрыв от входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС до трех процентных пунктов.

Рейтинг АдГ составляет 27%, а рейтинг ХДС/ХСС упал до 24%, что является самым большим разрывом в опросах института INSA и самым плохим результатом ХДС/ХСС за более чем три месяца.

Опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1 201 человека, погрешность составляет не более 2,9%.

БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличила отрыв от входящего в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до трех процентных пунктов, следует из результатов опроса социологического института INSA по заказу газеты Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличила отрыв от входящего в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до трех процентных пунктов, следует из результатов опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild

"Это явный тревожный сигнал для блока ХДС/ХСС, поскольку рейтинг АдГ в последнем опросе составляет 27% (плюс один), в то время как рейтинг ХДС/ХСС падает до 24% (минус один). Таким образом, разрыв увеличивается до трех процентных пунктов - это самый большой разрыв, когда-либо зафиксированный в... опросе INSA", - пишет таблоид.

Кроме того, это самый плохой результат ХДС/ХСС за более чем три месяца, подчеркивает издание.

Исходя из итогов опроса, младший партнер по коалиции - Социал-демократическая партия (СДПГ) - набирает 14%, партия "Зеленые" - 13%, "Левая партия" - 11%.

Опрос проводился с понедельника по пятницу среди 1 201 человека. Погрешность составляет не более 2,9%.