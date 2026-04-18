БРАТИСЛАВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с энергоресурсами, которая складывается в результате действий США на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба", должна избавить Евросоюз от одержимости Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«
"Хочу выразить убеждение, что шалости США и Израиля (на Ближнем Востоке - ред.), а также украинского президента (остановившего прокачку нефти по "Дружбе" - ред.) преподадут Европейскому союзу урок и избавят его от идеологических очков и одержимости Россией", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.