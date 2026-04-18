Ситуация с энергоресурсами избавит ЕС от одержимости Россией, считает Фицо - РИА Новости, 18.04.2026
23:45 18.04.2026
Ситуация с энергоресурсами избавит ЕС от одержимости Россией, считает Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо считает, что ситуация с энергоресурсами избавит Евросоюз от одержимости Россией.
  • "Шалости" США и Израиля на Ближнем Востоке, а также Зеленского с "Дружбой" преподадут урок ЕС, заявил он.
БРАТИСЛАВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с энергоресурсами, которая складывается в результате действий США на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба", должна избавить Евросоюз от одержимости Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Хочу выразить убеждение, что шалости США и Израиля (на Ближнем Востоке - ред.), а также украинского президента (остановившего прокачку нефти по "Дружбе" - ред.) преподадут Европейскому союзу урок и избавят его от идеологических очков и одержимости Россией", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фицо прокомментировал нежелание Киева допустить комиссию к "Дружбе"
11 марта, 19:27
 
