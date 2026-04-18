Краткий пересказ от РИА ИИ Умерла французская актриса Надя Фарес, известная по фильму "Багровые реки".

Ей было 57 лет.

Актриса потеряла сознание в бассейне, была доставлена в больницу, где врачи констатировали кому, и умерла, не приходя в сознание.

ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Французская актриса Надя Фарес, известная по фильму "Багровые реки", скончалась в возрасте 57 лет, пишет в субботу газета Liberation.

« "Известная во Франции и за границей благодаря фильму "Багровые реки" 2000 года, актриса Надя Фарес… скончалась… в возрасте 57 лет", - говорится в публикации.

По информации издания, актриса скончалась еще накануне, 17 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Неделю назад актриса потеряла сознание в бассейне при одном из частных клубов Парижа , после чего ее обнаружили работники заведения и отправили в больницу Питье-Сальпетриер, где врачи констатировали кому. Не приходя в сознание, Фарес скончалась. Сотрудники правоохранительных органов Франции начали расследование на случай возможных нарушений со стороны клуба, однако в настоящий момент они их не обнаружили.

"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Нади Фарес в эту пятницу. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери", - приводит издание текст заявления ее дочерей, Силии и Шаны Шасман, которые также призвали скорбящих по актрисе к "сдержанности" и "уважению" во время траура.

Причиной потери сознания актрисы в бассейне стал сердечный приступ, как заявили работники клуба членам семьи Фарес. Ранее актриса имела проблемы со здоровьем и в 2007 году перенесла операцию на головном мозге из-за достаточно крупной аневризмы, а в дальнейшем – еще три операции на сердце, уточняет Liberation.

В сентябре 2026 года Фарес должна была начать съемки своего первого фильма в качестве режиссера и сценариста, говорится в материале.