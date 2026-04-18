Рейтинг@Mail.ru
Умерла французская актриса Надя Фарес
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:42 18.04.2026
Умерла французская актриса Надя Фарес

Liberation: французская актриса Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет

Надя Фарес
Надя Фарес - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / Scott A Garfitt
Надя Фарес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Французская актриса Надя Фарес, известная по фильму "Багровые реки", скончалась в возрасте 57 лет, пишет в субботу газета Liberation.
"Известная во Франции и за границей благодаря фильму "Багровые реки" 2000 года, актриса Надя Фарес… скончалась… в возрасте 57 лет", - говорится в публикации.

По информации издания, актриса скончалась еще накануне, 17 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Неделю назад актриса потеряла сознание в бассейне при одном из частных клубов Парижа, после чего ее обнаружили работники заведения и отправили в больницу Питье-Сальпетриер, где врачи констатировали кому. Не приходя в сознание, Фарес скончалась. Сотрудники правоохранительных органов Франции начали расследование на случай возможных нарушений со стороны клуба, однако в настоящий момент они их не обнаружили.
"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Нади Фарес в эту пятницу. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери", - приводит издание текст заявления ее дочерей, Силии и Шаны Шасман, которые также призвали скорбящих по актрисе к "сдержанности" и "уважению" во время траура.
Причиной потери сознания актрисы в бассейне стал сердечный приступ, как заявили работники клуба членам семьи Фарес. Ранее актриса имела проблемы со здоровьем и в 2007 году перенесла операцию на головном мозге из-за достаточно крупной аневризмы, а в дальнейшем – еще три операции на сердце, уточняет Liberation.
В сентябре 2026 года Фарес должна была начать съемки своего первого фильма в качестве режиссера и сценариста, говорится в материале.
Фарес родилась в 1968 году в Марокко, однако в детском возрасте переехала во французскую Ниццу, где и выросла. Потом она переехала в Париж и стала актрисой, сыграв, в частности, в таких фильмах, как "Багровые реки", "Осиное гнездо" и "Киллер по вызову". Получив известность благодаря французскому кинематографу, Фарес также снялась и в нескольких фильмах в США и Австралии, в частности - "Война" и "Штормовое предупреждение".
 
КультураФранцияПарижМароккоНадя ФаресВ миреНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала