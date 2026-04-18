Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве
20:19 18.04.2026 (обновлено: 21:11 18.04.2026)
Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литва и Латвия не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на пути в Москву.
  • Фицо заверил, что будет найден другой маршрут.
  • В мае 2026 года премьер Словакии планирует посетить Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
БРАТИСЛАВА, 18 апр — РИА Новости. Литва и Латвия закроют небо для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который намерен посетить торжества в Москве в День Победы.
"Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву", — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Он добавил, что для его борта найдут другой маршрут, как это было в прошлом году, когда прибалтийские республики выступили с аналогичным запретом.
В 2025-м Фицо посетил парад в честь 80-летия Великой Победы и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В этом году он также выразил готовность приехать в Москву, подчеркнув, что это "хорошая возможность для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Лукашенко подтвердил участие в параде на День Победы в Москве
12 апреля, 13:35
 
