Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве

БРАТИСЛАВА, 18 апр — РИА Новости. Литва и Латвия закроют небо для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который намерен посетить торжества в Москве в День Победы.

"Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву", — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Он добавил, что для его борта найдут другой маршрут, как это было в прошлом году, когда прибалтийские республики выступили с аналогичным запретом.

В 2025-м Фицо посетил парад в честь 80-летия Великой Победы и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В этом году он также выразил готовность приехать в Москву, подчеркнув, что это "хорошая возможность для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена".