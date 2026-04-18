В немецком Фельклингене при взрыве погиб человек

14:49 18.04.2026
В немецком Фельклингене при взрыве один человек погиб и четверо пострадали

Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В немецком городе Фельклинген произошел взрыв.
  • Один человек погиб, четверо серьезно пострадали, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
  • Полиция предполагает, что взрыв был вызван действиями человека, расследование причин и обстоятельств продолжается.
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате взрыва в немецком городе Фёльклинген, причина взрыва устанавливается, сообщило полицейское управление земли Саар.
"Сегодня, 18 апреля, около 00.15 (01.15 мск - ред.) в полицию поступило несколько экстренных вызовов по поводу громкого хлопка в Фёльклингене в районе подземного пешеходного перехода. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили одного погибшего и четверых тяжелораненых. Расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается", - говорится в пресс-релизе полиции.
Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.
Территория была оцеплена полицией. Опасности для населения и жителей окрестных домов нет. На основании имеющейся информации полиция предполагает, что взрыв был вызван действиями человека.
