00:45 18.04.2026 (обновлено: 01:42 18.04.2026)
Фицо назвал отмену права вето началом конца Европейского союза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето станет началом конца Европейского союза.
  • В настоящее время в Евросоюзе действует принцип единогласия, который закрепляет право вето за каждой страной.
  • Предложения о переходе к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС, так как могут лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам.
БРАТИСЛАВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена права вето станет началом конца Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации", — сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3.
В настоящее время в Евросоюзе действует принцип единогласия, при котором каждое государство-член должно одобрить решение. Этот механизм закрепляет право вето за каждой страной и рассматривается как важный элемент защиты национального суверенитета.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.
Украина не готова к вступлению в ЕС, заявил Фицо
16 апреля, 22:31
 
