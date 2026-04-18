Фицо назвал отмену права вето началом конца Европейского союза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето станет началом конца Европейского союза.
- В настоящее время в Евросоюзе действует принцип единогласия, который закрепляет право вето за каждой страной.
- Предложения о переходе к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС, так как могут лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам.
БРАТИСЛАВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена права вето станет началом конца Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В настоящее время в Евросоюзе действует принцип единогласия, при котором каждое государство-член должно одобрить решение. Этот механизм закрепляет право вето за каждой страной и рассматривается как важный элемент защиты национального суверенитета.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.
