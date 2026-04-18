Дмитриев осудил критиков решения США по послаблению для российской нефти

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении санкционных послаблений относительно российской нефти.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Разжигатели войны резко раскритиковали решение администрации Дональда Трампа продлить санкционные послабления в отношении российской нефти", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
В своей публикации Дмитриев привел слова политиков Демократической партии США, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла США в Украине Стивана Пайфера. В сообщении также были представлены цитаты из западных СМИ, например, изданий Wall Street Journal, Politico, агентства Блумберг, в которых выражается критика решения американских властей по ослаблению санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.