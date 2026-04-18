Дмитриев осудил критиков решения США по послаблению для российской нефти - РИА Новости, 18.04.2026
22:42 18.04.2026 (обновлено: 22:46 18.04.2026)
Дмитриев осудил критиков решения США по послаблению для российской нефти

Дмитриев назвал критиков решение США по российской нефти разжигателями войны

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство финансов США возобновило лицензию на продажу российской нефти, распространив ослабления санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
  • Дмитриев осудил критиков решения администрации Трампа о продлении санкционных послаблений для российской нефти.
  • Он назвал тех, кто резко раскритиковал решение США, разжигателями войны
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении санкционных послаблений относительно российской нефти.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Разжигатели войны резко раскритиковали решение администрации Дональда Трампа продлить санкционные послабления в отношении российской нефти", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
В своей публикации Дмитриев привел слова политиков Демократической партии США, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла США в Украине Стивана Пайфера. В сообщении также были представлены цитаты из западных СМИ, например, изданий Wall Street Journal, Politico, агентства Блумберг, в которых выражается критика решения американских властей по ослаблению санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Россия ответит на сокращение своего дипприсутствия в ЕС, заявили в МИД
Вчера, 08:04
 
