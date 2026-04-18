Дмитриев осудил критиков решения США по послаблению для российской нефти

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении санкционных послаблений относительно российской нефти.

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.