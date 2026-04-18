В Карибском море экипаж круизного лайнера спас моряка и его кошку
10:27 18.04.2026 (обновлено: 11:01 18.04.2026)
В Карибском море экипаж круизного лайнера спас моряка и его кошку

Fox News: экипаж круизного лайнера спас моряка и его кошку с парусной лодки

Международный круизный лайнер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж круизного лайнера Carnival Legend спас моряка и его кошку.
  • Он несколько дней дрейфовал из-за проблем с двигателем на парусной лодке, прежде чем его заметили.
  • Пассажиры назвали спасательную операцию незабываемым и трогательным моментом.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипаж круизного лайнера Carnival Legend спас моряка и его кошку с парусной лодки в Карибском море, которая несколько дней терпела бедствие из-за отказавшего двигателя, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученное заявление то компании-оператора лайнера.
"Судно компании Carnival Cruise Line пришло на помощь оказавшемуся в бедственном положении моряку и его кошке после того, как члены экипажа заметили сигналы бедствия, исходящие от вышедшей из строя парусной лодки в открытом море на пути следования судна из Галвестона, штат Техас, в Косумель, Мексика", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что моряк несколько дней дрейфовал из-за проблем с двигателем и в результате использовал сигнальные ракеты в надежде на спасение. После того, как его заметили с лайнера, экипаж спустил на воду лодки и безопасно доставил мужчину и его любимицу на борт лайнера, где им оказали помощь.
По данным телеканала, пассажиры назвали развернувшуюся на их глазах спасательную операцию незабываемым и трогательным моментом.
Юлия Барановская на яхте в Антарктике - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Юлия Барановская рассказала, чем опасны круизы в Антарктике
6 апреля, 04:17
 
В миреКарибское мореГалвестон (Техас)Техас
 
 
