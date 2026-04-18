Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дубае около ста человек написали "Тотальный диктант" в образовательном центре "Алгоритм".
- Образовательный центр "Алгоритм" в Knowledge Village стал площадкой проведения.
- Акция стала важным культурным событием для русскоязычного сообщества города.
Дубай, 18 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в Дубае написали около 100 человек, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В субботу в Дубае прошла международная просветительская акция "Тотальный диктант".
"Тотальный диктант" — 2026
Вчера, 17:14
Площадкой проведения стал образовательный центр "Алгоритм" в Knowledge Village.
"В мероприятии приняли участие около 100 человек - жители Дубая и гости города разных возрастов и профессий, которых объединил интерес к русскому языку и культуре", - заявил РИА Новости основатель образовательного центра и школы "Алгоритм" Алексей Мисютин.
"Регистрация проходила активно, а сама акция стала важным культурным событием для русскоязычного сообщества города", - отметил собеседник агентства.
В 2026 году акция "Тотальный диктант" пройдет 18 апреля в онлайн- и офлайн-форматах. Главной площадкой в столице акции - Улан-Удэ - станет юрта у реки вместимостью 250 человек. Кроме того, написать диктант можно будет в Музее часов в Ангарске, в Ансамбле тюремного замка в Обнинске, доходном доме 1899 года постройки в Томске и на площадке Московской верфи.
Автором текста в этом году выступил писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Его текст переведен на 26 национальных языков, а сам диктант напишут более чем в 60 странах по всему миру.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.