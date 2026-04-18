Трое из пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР решили вернуться домой

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Трое граждан Китая, получивших амбулаторное лечение после ДТП с автобусом в Забайкалье, приняли решение вернуться домой, сообщает правительство региона.
По данным ГУМЧС, в субботу автобус, где находились около 40 человек, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае. Как сообщили власти края, в автобусе были граждане КНР, в ДТП погибли два человека. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Старший помощник прокурора региона Евгений Синельников сообщил РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело - о нарушении правил дорожного движения.
"Утром организуем переезд до Забайкальска троим гражданам, которые получили амбулаторную помощь, они приняли решение вернуться домой, один останется на излечении в ЦРБ", - приводятся в сообщении слова представителя краевого оперштаба - первого заместителя главы Борзинского округа Натальи Тюкавкиной.
Отмечается, что с места ДТП в Борзинскую ЦРБ доставили семь человек, позже троих отправили санавиацией в Читу.
"Передали пострадавшим слова поддержки от губернатора и всех жителей края. Граждане КНР поблагодарили забайкальцев за помощь и внимание", - отметила Тюкавкина, добавив, что пострадавших накормили ужином, выяснили, в чем они нуждаются.
В краевую больницу №4 Краснокаменска привезли семь человек, организовали питание, жалоб у пострадавших нет, сообщают власти.