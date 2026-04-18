Трое из пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР решили вернуться домой

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Трое граждан Китая, получивших амбулаторное лечение после ДТП с автобусом в Забайкалье, приняли решение вернуться домой, сообщает правительство региона.

"Утром организуем переезд до Забайкальска троим гражданам, которые получили амбулаторную помощь, они приняли решение вернуться домой, один останется на излечении в ЦРБ", - приводятся в сообщении слова представителя краевого оперштаба - первого заместителя главы Борзинского округа Натальи Тюкавкиной.

"Передали пострадавшим слова поддержки от губернатора и всех жителей края. Граждане КНР поблагодарили забайкальцев за помощь и внимание", - отметила Тюкавкина, добавив, что пострадавших накормили ужином, выяснили, в чем они нуждаются.