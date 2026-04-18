В Забайкалье возбудили второе дело после ДТП, где пострадали граждане Китая

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Второе уголовное дело - о нарушении правил дорожного движения - возбудили в Забайкалье после ДТП с автобусом, где пострадали граждане КНР, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
Пассажирский автобус с гражданами КНР попал в аварию в Забайкалье в субботу.
"Второе уголовное дело возбудили после ДТП, где пострадали граждане КНР. Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения", - сообщил Синельников, уточнив, что оба уголовных дела находятся на контроле прокуратуры.
По данным ГУМЧС, в субботу пассажирский автобус, где находились около 40 человек, попал в аварию на федеральной трассе в Забайкальском крае. Автобус опрокинулся, предварительно, один пассажир погиб, еще 14 человек госпитализированы. Власти края уточнили, что в авбусе были граждане КНР, в ДТП погибли два человека. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.