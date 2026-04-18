В Нижегородской области "Лексус" попал в смертельное ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал при ДТП с врезавшимся в дерево "Лексусе" в Нижегородской области, сообщает МВД региона.
Смертельная авария произошла в субботу около 10.00 мск на участке дороги между деревнями Мухтолово и Саконы в Ардатовском районе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево. В результате ДТП три человека, в том числе и водитель, погибли, ещё одна женщина-пассажир с тяжёлыми травмами доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. "Предварительно, причиной аварии могло стать нарушение скоростного режима", - подчеркивается в сообщении.
