В ДТП в Забайкалье погибли два человека

- В Забайкалье два человека погибли в ДТП с автобусом, в котором ехали граждане Китая.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Забайкальском крае, сообщило правительство региона.
"В результате происшествия двое погибли", — говорится в заявлении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, второй человек умер по пути в больницу.
На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Забайкалья Василий Юрьев. Следователи возбудили уголовные дела об оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, а также о нарушении ПДД.