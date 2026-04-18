Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В ДТП в Забайкалье погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Забайкальском крае, сообщило правительство региона.

"В результате происшествия двое погибли", — говорится в заявлении.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, второй человек умер по пути в больницу.

В салоне автобуса находились около 40 граждан Китая , направлявшихся из Маньчжурии в Читу . Тринадцать пассажиров и водителя госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.