15:01 18.04.2026 (обновлено: 17:05 18.04.2026)
В ДТП в Забайкалье погибли два человека

В Забайкалье 2 человека погибли в ДТП с автобусом, в котором ехали граждане КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье два человека погибли в ДТП с автобусом, в котором ехали граждане Китая.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Забайкальском крае, сообщило правительство региона.
"В результате происшествия двое погибли", — говорится в заявлении.
© Фото : МЧС Забайкальского края/MAXАвтобус, опрокинувшийся в Забайкальском крае
Автобус, опрокинувшийся в Забайкальском крае
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, второй человек умер по пути в больницу.
© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краюНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
В салоне автобуса находились около 40 граждан Китая, направлявшихся из Маньчжурии в Читу. Тринадцать пассажиров и водителя госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Забайкалья Василий Юрьев. Следователи возбудили уголовные дела об оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, а также о нарушении ПДД.
