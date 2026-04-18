В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП граждан Китая
14:33 18.04.2026 (обновлено: 15:05 18.04.2026)
В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП граждан Китая

Пострадавшие в ДТП в Забайкалье 4 гражданина Китая находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Госавтоинспекция ЗабайкальяНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо граждан Китая, пострадавших в ДТП в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии.
  • Семь человек получили травмы средней степени тяжести.
  • Еще трое в удовлетворительном состоянии, они получили амбулаторную помощь.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Четверо граждан КНР, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
Ранее в субботу ГУМЧС по региону сообщало, что, по предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье. Госавтоинспекция позже уточнила, что в аварии на 417-м километре федеральной автодороги Чита - Забайкальск один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в больницы. СК возбудил уголовное дело после аварии. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что пострадавших граждан КНР доставят в Читу вертолётом санавиации.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Забайкалье СК завел дело после ДТП, где пострадали граждане КНР
Вчера, 14:24
"Из 14 госпитализированных четверо в тяжелом состоянии, семеро пострадавших получили травмы средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии получили амбулаторную помощь медиков и были отпущены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь пациентов переведут из Забайкальской ЦРБ в Краевую больницу №4 в Краснокаменске, троих пострадавших граждан КНР доставят санавиацией из Борзинской ЦРБ в Читу.
Власти подчёркивают, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
29 января, 08:47
 
