В Запорожской области сбили более десяти беспилотников.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более десяти дронов сбиты ночью в Запорожской области, за минувшие сутки зафиксировано около 20 попыток атак БПЛА на мирные населённые пункты, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что в Куйбышевском округе при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина 1956 года рождения, в Михайловском округе ранен мужчина 1983 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь.