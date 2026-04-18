В Запорожской области сбили более десяти беспилотников.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более десяти дронов сбиты ночью в Запорожской области, за минувшие сутки зафиксировано около 20 попыток атак БПЛА на мирные населённые пункты, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За ночь подразделения ПВО, военнослужащие Вооружённых сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку над южной территорией нашей области более 10 БПЛА, как ударного, так и разведывательного типа на подлётах... За прошедшие сутки зафиксировано ещё около 20 попыток атак БПЛА на мирные населённые пункты.", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он уточнил, что в Куйбышевском округе при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина 1956 года рождения, в Михайловском округе ранен мужчина 1983 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь.
"В остальных случаях обошлось без пострадавших. Возгорания гражданской инфраструктуры в Михайловке, Каменке-Днепровской, Токмаке, Энергодаре, Мелитополе оперативно ликвидированы", - добавил губернатор.
Работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области продолжаются, все службы работают в штатном режиме, заключил Балицкий.