В Запорожской области сбили более десяти беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 18.04.2026
В Запорожской области сбили более десяти беспилотников

Балицкий: более десяти дронов сбиты над Запорожской областью за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области сбили более десяти беспилотников.
  • За минувшие сутки зафиксировано около 20 попыток атак БПЛА на мирные населенные пункты.
  • Два человека ранены при атаках БПЛА в Куйбышевском и Михайловском округах, оба госпитализированы.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более десяти дронов сбиты ночью в Запорожской области, за минувшие сутки зафиксировано около 20 попыток атак БПЛА на мирные населённые пункты, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За ночь подразделения ПВО, военнослужащие Вооружённых сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку над южной территорией нашей области более 10 БПЛА, как ударного, так и разведывательного типа на подлётах... За прошедшие сутки зафиксировано ещё около 20 попыток атак БПЛА на мирные населённые пункты.", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он уточнил, что в Куйбышевском округе при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина 1956 года рождения, в Михайловском округе ранен мужчина 1983 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь.
"В остальных случаях обошлось без пострадавших. Возгорания гражданской инфраструктуры в Михайловке, Каменке-Днепровской, Токмаке, Энергодаре, Мелитополе оперативно ликвидированы", - добавил губернатор.
Работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области продолжаются, все службы работают в штатном режиме, заключил Балицкий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине
09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьТокмакЭнергодарЕвгений БалицкийФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
