Бундесвер оснастит артиллерию батареями дронов-камикадзе, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бундесвер планирует масштабно оснастить артиллерийские батальоны Германии системами барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).

Первыми новые системы к концу 2027 года получат 45-я немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве, и базирующаяся на западе Германии 21-я танковая бригада.

Бюджетный комитет парламента ФРГ одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.

БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Бундесвер намерен масштабно оснастить артиллерийские батальоны сухопутных войск Германии системами барражирующих боеприпасов, известных также как дроны-камикадзе, сообщает профильное издание Бундесвер намерен масштабно оснастить артиллерийские батальоны сухопутных войск Германии системами барражирующих боеприпасов, известных также как дроны-камикадзе, сообщает профильное издание Hartpunkt со ссылкой на представителя немецкой армии.

"Планируется закупить дополнительные артиллерийские системы, а также оснастить каждый артиллерийский батальон сухопутных войск ( Германии - ред.) на уровне бригады и дивизии батареей системы барражирующих боеприпасов (Loitering Munition System (LMS) с соответствующей дальностью стрельбы", - говорится в материале.

По информации издания, предусматривается использование дронов-камикадзе различного радиуса действия — от тактических для поддержки на поле боя до предназначенных для нанесения ударов по тыловым позициям на расстоянии 200-300 километров.

Сообщается, что первыми новые системы к концу 2027 года получат 45-я немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве , и базирующаяся на западе Германии 21-я танковая бригада.

Системы LMS уже заказаны у оборонного концерна Rheinmetall и компаний Helsing и Stark Defence, отмечает Hartpunkt.

Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) ранее одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.