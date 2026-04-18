Бундесвер оснастит артиллерию батареями дронов-камикадзе, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.04.2026
00:53 18.04.2026
Бундесвер оснастит артиллерию батареями дронов-камикадзе, сообщают СМИ

Солдаты бундесвера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундесвер планирует масштабно оснастить артиллерийские батальоны Германии системами барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).
  • Первыми новые системы к концу 2027 года получат 45-я немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве, и базирующаяся на западе Германии 21-я танковая бригада.
  • Бюджетный комитет парламента ФРГ одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Бундесвер намерен масштабно оснастить артиллерийские батальоны сухопутных войск Германии системами барражирующих боеприпасов, известных также как дроны-камикадзе, сообщает профильное издание Hartpunkt со ссылкой на представителя немецкой армии.
"Планируется закупить дополнительные артиллерийские системы, а также оснастить каждый артиллерийский батальон сухопутных войск (Германии - ред.) на уровне бригады и дивизии батареей системы барражирующих боеприпасов (Loitering Munition System (LMS) с соответствующей дальностью стрельбы", - говорится в материале.
По информации издания, предусматривается использование дронов-камикадзе различного радиуса действия — от тактических для поддержки на поле боя до предназначенных для нанесения ударов по тыловым позициям на расстоянии 200-300 километров.
Сообщается, что первыми новые системы к концу 2027 года получат 45-я немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве, и базирующаяся на западе Германии 21-я танковая бригада.
Системы LMS уже заказаны у оборонного концерна Rheinmetall и компаний Helsing и Stark Defence, отмечает Hartpunkt.
Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) ранее одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
