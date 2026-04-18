Эдгард Запашный стал диктором для "Тотального диктанта" в Донецке

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 18.04.2026
Эдгард Запашный впервые станет диктором для "Тотального диктанта" в Донецке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Эдгард Запашный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что впервые согласился стать диктором для "Тотального диктанта", проведя его в Донецке для жителей ДНР.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
"Уже третий день нахожусь в Донбассе. Сегодня я впервые принимаю участие во всероссийском диктанте. Неоднократно звали, не мог. Рад тому, что сегодня впервые я буду уже как школьный учитель читать (диктант в Донецке - ред.)", - сказал Запашный.
Артист добавил, что помощь в подготовке к такому дебюту ему оказал писатель Олег Рой, рассказав о главных правилах правильного прочтения текста.
Участницы ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
ДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаЭдгард ЗапашныйОлег РойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала