Минприроды рассказало, кто дает разрешение на добычу краснокнижных животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу животного из Красной книги.
- Разрешения на добычу животных из региональных красных книг выдают субъекты, но только в законодательно зафиксированных исключительных случаях.
- Если животное находится и в Красной книге региона, и в Красной книге Российской Федерации, то разрешение на добычу выдает только Росприроднадзор.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, в которую входят ученые ведущих научно-исследовательских институтов страны, может выдать разрешение на добычу животного из Красной книги, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года. В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России.
"Проект постановления правительства распространяет госрегулирование на животных из региональных красных книг. Разрешения на добычу выдают субъекты, но основания для их выдачи едины и неизменны - только в законодательно зафиксированных исключительных случаях. То есть регион не может их самостоятельно изменить", - рассказали в ведомстве.
В Минприроды пояснили, что если животное находится и в Красной книге региона, и в Красной книге Российской Федерации, то разрешение на добычу выдает только Росприроднадзор.
"Ключевое и итоговое значение при выдаче разрешений имеет позиция специальной комиссии по рассмотрению материалов на получение разрешительных документов в области сохранения биологического разнообразия, образованной Росприроднадзором, в которую входят в том числе представители ученых ведущих научно-исследовательских институтов страны", - добавил собеседник.
По словам Минприроды, Росприроднадзор будет вести открытый электронный реестр разрешений на добычу краснокнижных животных на своем официальном сайте.
