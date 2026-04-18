Труппа Запашных передаст фуру гуманитарной помощи в ДНР - РИА Новости, 18.04.2026
18:03 18.04.2026
Труппа Запашных передаст фуру гуманитарной помощи в ДНР

РИА Новости: труппа братьев Запашных отправит фуру гуманитарной помощи в ДНР

Мариуполь - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Мариуполь. Архивное фото
  • Цирковая труппа братьев Запашных отправит фуру гуманитарной помощи в ДНР.
  • Братья самостоятельно собирают вещи первой необходимости и бытовые приборы для жителей ДНР.
ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных отправит фуру гуманитарной помощи в ДНР, заявил РИА Новости Эдгард Запашный.
"Мероприятие, которое мы обязательно организуем, это привоз гуманитарной помощи. Мы уже месяц назад объявили сбор среди сотрудников Большого московского цирка. И в прошлый раз полностью заполненную грузопассажирскую "Газель" мы привезли и передали в Горловку. В этом году, я думаю, мы повторим (акцию - ред.)", - сказал Запашный.
Артист добавил, что цирковая труппа Большого московского цирка в рамках гуманитарной акции самостоятельно собирает вещи первой необходимости, а также бытовые приборы нуждающимся жителям ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаЭдгард Запашный
 
 
