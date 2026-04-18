Дмитриев оценил объем нефти, который затронет продление снятия санкций

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Продление снятия санкций с нефти РФ затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.