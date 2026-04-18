В Приднестровье "Тотальный диктант" написали 444 человека

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) написали 444 участника на восьми площадках во всех городах республики, сообщила пресс-служба партии "Обновление", одного из организаторов акции в ПМР.

"В Приднестровье прошла ежегодная международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". В этом году свои знания проверили 444 участника. Они писали текст Алексея Варламова под названием "Пушкин. Фамилия". Приднестровским городам досталась третья часть эссе – "Наперсница волшебной старины", посвященная бабушке поэта", - говорится в сообщении .

Пресс-служба уточнила, что "Тотальный диктант" сложнее школьной программы, но это только добавляет азарта. Акция уже обзавелась своими ветеранами как среди участников, так и среди тех, кто читает текст, – "диктаторов". На площадки часто приходят целыми семьями.