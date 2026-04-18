21:24 18.04.2026
В Приднестровье "Тотальный диктант" написали 444 человека

"Тотальный диктант" написали 444 участника на 8 площадках во всех городах ПМР

  • В Приднестровье прошла ежегодная международная акция «Тотальный диктант».
  • Свои знания проверили 444 участника на восьми площадках во всех городах республики.
  • Текст для диктанта был написан Алексеем Варламовым, он называется «Пушкин. Фамилия».
ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) написали 444 участника на восьми площадках во всех городах республики, сообщила пресс-служба партии "Обновление", одного из организаторов акции в ПМР.
"В Приднестровье прошла ежегодная международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". В этом году свои знания проверили 444 участника. Они писали текст Алексея Варламова под названием "Пушкин. Фамилия". Приднестровским городам досталась третья часть эссе – "Наперсница волшебной старины", посвященная бабушке поэта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что "Тотальный диктант" сложнее школьной программы, но это только добавляет азарта. Акция уже обзавелась своими ветеранами как среди участников, так и среди тех, кто читает текст, – "диктаторов". На площадки часто приходят целыми семьями.
Тирасполе диктант написали 115 человек под диктовку радиоведущей Юлии Самошкиной. В числе участников были депутаты Верховного Совета Елена Соболева и Виталий Калин, а также председатель горсовета Андрей Волкович", - отмечается в сообщении.
