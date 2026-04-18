Во всех городах ПМР написали "Тотальный диктант"

Тирасполь, 18 апр - РИА Новости. "Тотальный диктант" в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) написали на восьми площадках во всех городах республики, сообщила пресс-служба Верховного Совета (парламента) ПМР.
«
"В масштабной просветительской акции, посвященной детству Пушкина, приняли участие сотни жителей республики. Самая младшая участница учится в четвертом классе, самой старшей свыше 70 лет", - говорится в сообщении.
Принявшая участие в акции депутат парламента ПМР Елена Соболева, написавшая диктант в приднестровском госуниверситете, отметила, что очень старалась, выводила буквы, чтобы было понятно, и могли проверить работу.
«
"Диктант прошел на очень позитивной, радостной ноте. Очень много было молодежи, людей постарше, и все с удовольствием окунулись в свои школьные годы. Последний раз за партой многие, кто здесь был, сидели очень давно", - приводит пресс-служба слова Соболевой.
В прошлом году в акции в Приднестровье участвовало более 500 человек, 42 из них написали на "5", 149 - на "4", 121 - на "3", 186 на "2". Показатели такие же, как в среднем по России.