В двух ливанских городах прошла акция "Тотальный диктант"

БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Принять участие в "Тотальном диктанте" по русскому языку в субботу можно было в ливанских городах Бейрут и Триполи, рассказали РИА Новости организаторы акции в Ливане.
Вчера, 17:14
Как передает корреспондент РИА Новости, в Бейруте под руководством Виктории Карам текст написали более 20 участников, среди которых были российские дипломаты и сотрудники представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане.
Перед написанием самого диктанта всем участникам был представлен фильм об истории Большого театра, после чего организаторы провели викторину, проверив зрителей на внимательность.
В 2026 году акция "Тотальный диктант" проходит 18 апреля онлайн и офлайн. Автором текста в этом году стал писатель, публицист и ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Его текст переведен на 26 национальных языков, а сам диктант напишут более чем в 60 странах мира.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на повышение интереса к русскому языку и уровня грамотности как его носителей, так и тех, кто изучает его как иностранный или неродной.