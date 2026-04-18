Рейтинг@Mail.ru
В двух ливанских городах прошла акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 18.04.2026 (обновлено: 18:40 18.04.2026)
В двух ливанских городах прошла акция "Тотальный диктант"

РИА Новости: Бейруте и Триполи прошла акция "Тотальный диктант"

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваДиктант
Диктант - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Диктант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • В Бейруте и Триполи прошла акция "Тотальный диктант".
  • В Бейруте под руководством Виктории Карам текст написали более 20 участников, среди которых были российские дипломаты и сотрудники представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане.
БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Принять участие в "Тотальном диктанте" по русскому языку в субботу можно было в ливанских городах Бейрут и Триполи, рассказали РИА Новости организаторы акции в Ливане.
"В этом году международная акция объединила две площадки - Русский дом в Бейруте и центр "Аврора" в Триполи", - сказал один из собеседников агентства.
Образовательная акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Тотальный диктант" — 2026
Вчера, 17:14
Как передает корреспондент РИА Новости, в Бейруте под руководством Виктории Карам текст написали более 20 участников, среди которых были российские дипломаты и сотрудники представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане.
Перед написанием самого диктанта всем участникам был представлен фильм об истории Большого театра, после чего организаторы провели викторину, проверив зрителей на внимательность.
В 2026 году акция "Тотальный диктант" проходит 18 апреля онлайн и офлайн. Автором текста в этом году стал писатель, публицист и ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Его текст переведен на 26 национальных языков, а сам диктант напишут более чем в 60 странах мира.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на повышение интереса к русскому языку и уровня грамотности как его носителей, так и тех, кто изучает его как иностранный или неродной.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Вчера, 17:33
 
В миреБейрутЛиванТриполиАлексей Варламов"Аврора"Большой театрТотальный диктант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала