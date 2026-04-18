"Тотальный диктант" — 2026 - РИА Новости, 18.04.2026
17:14 18.04.2026 (обновлено: 22:05 18.04.2026)

"Тотальный диктант" — 2026

В субботу проходит ежегодная культурно-просветительская акция "Тотальный диктант".

Она нацелена на повышение грамотности у носителей языка и изучающих его как иностранный и неродной, а также формирование интереса к нему.

Кроме того, частью программы стала акция "Недиктант.Дети" для школьников в возрасте от семи до 14 лет. А в ходе акции "Тот.Язык" представители разных народов и национальностей смогут написать диктант на родном языке. В этом году текст перевели на 26 национальных языков.

В России написать диктант очно можно более чем в 1000 населенных пунктах. За рубежом участников будут ждать площадки в 140 городах 54 стран.

Текст продиктуют в школах, вузах, музеях, библиотеках, а также в необычных локациях, таких как юрта, горнолыжный курорт, гидроэлектростанция, аэроэкспресс и верфь.

Текст получил название "Пушкин. Фамилия", его автором стал ректор Литературного института имени А. М. Горького и писатель Алексей Варламов.

Текст состоит из четырех частей, а столицей мероприятия в этом году выбрали Улан-Удэ.

Впервые "Тотальный диктант" прошел в 2004 году. За 22 года в нем приняли участие миллионы россиян и любителей русского языка за рубежом.

ФотоРоссияУлан-УдэАлексей ВарламовТотальный диктант
 
 
