Названа тема "Тотального диктанта — 2026"

Вскоре Ганнибал женился во второй раз на дочери капитана Перновского полка Христине фон Шеберг. Именно эта капитанская дочка станет прабабушкой Пушкина. Едва ли Христина хотела выходить замуж за человека другой расы и веры, однако, "смирившись со своею судьбой, она исправно рожала смуглых детей". В дальнейшем мотив замужества без любви станет одним из самых устойчивых и в поэзии Пушкина, и в его прозе.