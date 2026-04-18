Названа тема "Тотального диктанта — 2026"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2026 года получил название "Пушкин. Фамилия", первую его часть "Белая девочка" прочитал автор текста, ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов в столице акции Улан-Удэ, трансляция идет на сайте проекта.
Речь шла о личной жизни прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, который был родом из Эфиопии. Когда его первая жена гречанка Евдокия родила абсолютно белокожую девочку, разгневанный Ганнибал добился того, чтобы жену сослали в монастырь и разлучили с дочерью. Он позаботился о хорошем воспитании и образовании девочки, однако ни разу не допустил ее до себя.
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
31 января, 20:48
Вскоре Ганнибал женился во второй раз на дочери капитана Перновского полка Христине фон Шеберг. Именно эта капитанская дочка станет прабабушкой Пушкина. Едва ли Христина хотела выходить замуж за человека другой расы и веры, однако, "смирившись со своею судьбой, она исправно рожала смуглых детей". В дальнейшем мотив замужества без любви станет одним из самых устойчивых и в поэзии Пушкина, и в его прозе.
Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 55 странах и в онлайн-формате.
Текст Варламова в этом году переведен на 26 национальных языков. Среди них аварский, азербайджанский, армянский, бурятский, вепсский, даргинский, казахский, лезгинский, осетинский и другие.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме диктанта для всех желающих.
