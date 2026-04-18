Названа тема "Тотального диктанта — 2026"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 18.04.2026 (обновлено: 09:55 18.04.2026)
Темой "Тотального диктанта" в 2026 году стала биография семьи Александра Пушкина

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваДиктант
Диктант - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Диктант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тема "Тотального диктанта — 2026" — "Пушкин. Фамилия".
  • Первую часть текста "Тотального диктанта — 2026" под названием "Белая девочка" прочитал автор текста, ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов.
  • В этом году его перевели на 26 национальных языков.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2026 года получил название "Пушкин. Фамилия", первую его часть "Белая девочка" прочитал автор текста, ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов в столице акции Улан-Удэ, трансляция идет на сайте проекта.
Речь шла о личной жизни прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, который был родом из Эфиопии. Когда его первая жена гречанка Евдокия родила абсолютно белокожую девочку, разгневанный Ганнибал добился того, чтобы жену сослали в монастырь и разлучили с дочерью. Он позаботился о хорошем воспитании и образовании девочки, однако ни разу не допустил ее до себя.
Вскоре Ганнибал женился во второй раз на дочери капитана Перновского полка Христине фон Шеберг. Именно эта капитанская дочка станет прабабушкой Пушкина. Едва ли Христина хотела выходить замуж за человека другой расы и веры, однако, "смирившись со своею судьбой, она исправно рожала смуглых детей". В дальнейшем мотив замужества без любви станет одним из самых устойчивых и в поэзии Пушкина, и в его прозе.
Как отметили в трансляции "Тотального диктанта", первую часть текста, которую читал Варламов, слушали 18 регионов России.
Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 55 странах и в онлайн-формате.
Текст Варламова в этом году переведен на 26 национальных языков. Среди них аварский, азербайджанский, армянский, бурятский, вепсский, даргинский, казахский, лезгинский, осетинский и другие.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме диктанта для всех желающих.
Опрос
Вы принимаете участие в акции "Тотальный диктант"?
Проголосовали:1639
Вчера, 17:09
 
Улан-УдэЭфиопияРоссияАлексей ВарламовАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала