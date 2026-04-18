Акция "Тотальный диктант" пройдет в 55 странах мира

00:04 18.04.2026
Акция "Тотальный диктант" пройдет в субботу в 55 странах мира

Участницы ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" . Архивное фото
  • Акция «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля в 55 странах мира и в онлайн-формате.
  • В России написать диктант очно можно будет более чем в 1000 населенных пунктах, а за рубежом — на площадках в 140 городах 54 стран.
  • Столицей диктанта в этом году выбран Улан-Удэ.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет 18 апреля в 55 странах мира и в онлайн-формате.
В России написать диктант очно можно будет более чем в 1000 населенных пунктах. За рубежом участников акции будут ждать площадки в 140 городах 54 стран.
Текст продиктуют в школах, вузах, музеях, библиотеках, а также в необычных локациях, таких как юрта, горнолыжный курорт, гидроэлектростанция, аэроэкспресс и верфь.
В 2026 году автором текста стал ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов.
Столицей диктанта в этом году выбран Улан-Удэ.
Кроме того, в рамках "Тотального диктанта" пройдет акция "Недиктант.Дети" для школьников в возрасте от 7 до 14 лет, а также акция "Тот.Язык". В ходе нее представители разных народов и национальностей смогут написать диктант на родном языке. В этом сезоне текст переведен на 26 национальных языков.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
