Акция "Тотальный диктант" пройдет в 55 странах мира

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет 18 апреля в 55 странах мира и в онлайн-формате.

России написать диктант очно можно будет более чем в 1000 населенных пунктах. За рубежом участников акции будут ждать площадки в 140 городах 54 стран.

Текст продиктуют в школах, вузах, музеях, библиотеках, а также в необычных локациях, таких как юрта, горнолыжный курорт, гидроэлектростанция, аэроэкспресс и верфь.

В 2026 году автором текста стал ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель Алексей Варламов

Столицей диктанта в этом году выбран Улан-Удэ

Кроме того, в рамках "Тотального диктанта" пройдет акция "Недиктант.Дети" для школьников в возрасте от 7 до 14 лет, а также акция "Тот.Язык". В ходе нее представители разных народов и национальностей смогут написать диктант на родном языке. В этом сезоне текст переведен на 26 национальных языков.