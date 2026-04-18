Россиян ждут два сокращенных рабочих дня в апреле и мае

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиян ждут сокращенные рабочие дни 30 апреля и 8 мая на фоне майских праздников.

Работа в эти дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от изначальной продолжительности рабочего дня сотрудника.

Сокращение работы в предпраздничный день не должно влиять на заработную плату сотрудников, получающих оклад.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников - этими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне этих праздников - 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника", - отмечает эксперт.

Данные требования установлены статьей 95 Трудового кодекса РФ и касаются всех работодателей без исключения. Однако могут быть случаи, когда сокращение работы на один час невозможно по объективным причинам (например, если речь идет о непрерывно действующих организациях, где работа идет по сменам). В таком случае переработка (на один час) компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или (с согласия работника) оплатой (как за сверхурочную работу).