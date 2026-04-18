Фигуранты дела о картеле в Минтрансе не признали вину

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Все подсудимые по уголовному делу о создании картеля при разработке документов транспортного планирования для регионов, включая бывшего заместителя директора департамента Минтранса Владимира Луговенко, не признали вину, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Василенко.

"Никто из девяти фигурантов дела вину не признал. Защита считает, что уголовное преследование носит заказной характер и направлено на дискредитацию Минтранса России и итогов нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", — заявил адвокат.

По его словам, Луговенко действовал в рамках должностных обязанностей, его полномочия не включали контроль над конкурсными процедурами и выбором подрядчиков.

Также адвокат указал, что Федеральная антимонопольная служба, детально изучавшая контракты, не упоминала Минтранс как участника картеля, а допрошенные сотрудники ФАС отрицали участие министерства в сговоре.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что в Басманный районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова и Владимира Швецова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и организации ограничения конкуренции (часть 3 статьи 285 УК РФ, часть 3 статьи 33, пункты "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году Луговенко, занимавший должность заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, создал организованную группу. В неё вошли руководители и сотрудники профильных коммерческих и подведомственных организаций, включая ФАУ "РОСДОРНИИ", ООО "Строй Инвест Проект", ОАО "НИИАТ".